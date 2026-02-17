Между Нижегородской и Владимирской областями опаздывают поезда из-за непогоды

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Несколько пассажирских поездов задерживается на участке Вековка (Владимирская область) - Сергач (Нижегородская область) из-за плохой погоды, сообщила Горьковская железная дорога.

"По состоянию на 10:00 по Москве с отклонением от графика следуют 33 поезда дальнего следования и 3 - пригородного сообщения", - отмечается в пресс-релизе.

Время задержки составляет от 8 минут до 5 часов 25 минут. Горьковская железная дорога принимает все необходимые меры для ввода поездов в график.

ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 регионов.