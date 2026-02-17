Поиск

МЧС поставит в Белгородскую область 176 передвижных электростанций

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Белгородская область получит передвижные электростанции для жизнеобеспечения населения во время энергосбоев, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на рабочей встрече в Москве с губернатором региона Вячеславом Гладковым.

"На минувшей неделе были отправлены первые колонны, доставлено уже порядка 100 электростанций. Сегодня ожидается прибытие Донского спасательного центра МЧС России с очередной партией. Всего запланировано доставить в регион 176 электростанций спасателями ведомства", - приводит пресс-служба МЧС РФ слова Куренкова.

Кроме того, по личному распоряжению главы МЧС России региону выделен максимальный объем новейших образцов техники и оборудования, которые поступают на вооружение подразделений министерства.

"В их числе бронированный транспорт для защиты личного состава, топливозаправщики, дополнительные электрогенераторы для объектов здравоохранения, водоснабжения, водоотведения, социальной инфраструктуры, многоквартирных домов с индивидуальным отоплением", - говорится в сообщении.

В результате массированных ракетных атак ВСУ на Белгород повреждены энергообъекты. В регионе фиксируются отключения электроснабжения, отмечаются перебои с теплоснабжением.

