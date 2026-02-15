Поиск

Еще один человек обратился к медикам после обстрела Белгорода

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об еще одном пострадавшем в ходе ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины в минувшую пятницу.

В РоссииГорячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в БелгородеГорячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в БелгородеЧитать подробнее

"Вчера в городскую больницу №2 города Белгорода обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела Белгорода 13 февраля. У него диагностировали баротравму, после оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Гладков сообщал, что 13 февраля при ракетном обстреле на территории одного из инфраструктурных объектов Белгорода погибли двое мужчин, шестеро получили ранения. Таким образом, число пострадавших выросло до семи человек.

Также руководитель региона сообщил, что в ходе этого обстрела по городу было выпущено 10 боеприпасов. Повреждения получили энергетическая инфраструктура, 94 квартиры в шести многоквартирных домах, частный дом, коммерческий объект и 14 автомобилей, один из которых полностью уничтожен.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Причиной нападения в челябинском храме стало замечание о "неправильном" поведении

Мужчина ранил двух женщин в одном из храмов Челябинска

Глава СКР рассказал об активном применении ИИ в работе ведомства

Массированную атаку украинских БПЛА отражают в Брянской области

Площадь пожара в поселке Волна после атаки БПЛА на Кубани превышает 2 тыс. кв. м

Бастрыкин отметил необходимость принятия дополнительных мер по борьбе с киберпреступлениями

На Земле началась магнитная буря

 На Земле началась магнитная буря

Бастрыкин сообщил, что за три года СК расследовал более 36 тыс. IT-преступлений

Hачальник Генштаба РФ заявил о значительных потерях ВСУ

 Hачальник Генштаба РФ заявил о значительных потерях ВСУ

Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 68 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8417 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });