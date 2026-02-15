Еще один человек обратился к медикам после обстрела Белгорода

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об еще одном пострадавшем в ходе ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины в минувшую пятницу.

"Вчера в городскую больницу №2 города Белгорода обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела Белгорода 13 февраля. У него диагностировали баротравму, после оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Гладков сообщал, что 13 февраля при ракетном обстреле на территории одного из инфраструктурных объектов Белгорода погибли двое мужчин, шестеро получили ранения. Таким образом, число пострадавших выросло до семи человек.

Также руководитель региона сообщил, что в ходе этого обстрела по городу было выпущено 10 боеприпасов. Повреждения получили энергетическая инфраструктура, 94 квартиры в шести многоквартирных домах, частный дом, коммерческий объект и 14 автомобилей, один из которых полностью уничтожен.