Испания предоставит Кубе гуманитарную помощь на 1 млн евро

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Испания передаст Кубе гуманитарную помощь на сумму 1 млн евро, сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает EFE.

"Эту экстренную помощь Испания предоставляет для облегчения нужд кубинского народа в условиях ужесточения эмбарго в отношении Кубы", - сказал министр.

Продовольствие и медицинские товары на сумму 1 млн евро Кубе предоставит Испанское агентство международного сотрудничества и развития через Всемирную продовольственную программу и Панамериканскую организацию здравоохранения.

Альбарес 16 февраля провел в Мадриде встречу с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом.