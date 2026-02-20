В МВД сообщили о предотвращении вывода за год 25 млрд похищенных рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в 2025 году предотвратили вывод похищенных денежных средств через дистанционные каналы в объеме 25 млрд рублей, заявила на форуме форуме "Кибербезопасность в финансах" представитель МВД Юлия Меньщикова.

"В противодействие дистанционным хищениям мы активно взаимодействуем с банковским сектором, в том числе и по приостановлению операций по счетам, которые используются в преступной деятельности, - сказала она. - И вот такое успешное взаимодействие нам позволило предотвратить вывод похищенных денежных средств в 2025 году на 25 млрд рублей. Это больше, чем в прошлом году. На эти денежные средства следствием был наложен арест. Ситуация также сохраняется и в январе 2026 года. За этот месяц правоохранителям удалось наложить арест на сумму 10 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем в аналогичном периоде прошлого года".

МВД также работает над тем, чтобы предотвратить преступления на стадии их совершения.

"Все знают, что для вывода похищенных денежных средств сейчас активно привлекаются курьеры, которые приходят к потерпевшим, забирают у них денежные средства, имущество. Оперативные сотрудники таких курьеров отслеживают, задерживают, мы изымаем у них денежные средства. За последние месяцы прошедшего года задержано 432 таких курьера, у них изъяты денежные средства на сумму более 2,5 млрд рублей", - сказала Меньщикова.

Она отметила, что успешное взаимодействие с банками будет эффективным в случае, если правоохранители будут постоянно обмениваться информацией. Представитель МВД напомнила, что с 1 сентября следователи получили право приостановить операции по счетам, на которые поступили денежные средства, без судебного решения.

"И сейчас мы прорабатываем вопрос, как следователи могут более в короткий срок направлять такие постановления в банки. Нам, конечно, помогут средства электронного документооборота, мы их активно обсуждаем", - добавила она.