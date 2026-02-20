Поиск

Лавров обсудил с Аракчи ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи по телефону обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и двустороннюю повестку дня, сообщили на Смоленской площади.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг иранской ядерной программы, в том числе с учетом итогов состоявшихся на женевской площадке американо-иранских непрямых контактов", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"С российской стороны подтверждена поддержка переговорному процессу, нацеленному на поиск справедливых политико-дипломатических развязок при уважении законных прав Ирана, в соответствии с принципами Договора о нераспространении ядерного оружия", - добавили в МИД России.

