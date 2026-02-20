ЦБ предупредил будущих криптокастодианов о необходимости развивать новые компетенции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Компании, которые смогут выступать в качестве криптокастодианов (хранят активы и управляют ими от имени клиента), для работы на этом рынке должны будут развивать новые компетенции в части проверок, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

"Мы исходим из того, что будет лицензироваться деятельность участников крипторынка (...). В первую очередь мы говорим про лицензии депозитариев, которые будут учитывать права на операции с цифровыми валютами независимо от цели совершения этих операций", - сказал он.

Он уточнил, что кастодианами на крипторынке могут быть не только банки, но и другие игроки.

"Так же, как сегодня на традиционном рынке у нас депозитариями являются и компании, имеющие банковскую лицензию, и некредитные организации, не имеющие таких лицензий, я думаю, что подход будет очень похожий", - добавил он.

По его словам, уровень доверия, который сформировался к кастодианам, будет подталкивать клиентов к тому, чтобы хранить активы именно там.

"Работая на традиционном финансовом рынке, клиенты привыкают к тому, что у них все активы находятся в "одном окне", он управляет через одного посредника этими активами. Конечно, запрос на это, безусловно, у клиентов будет, на то чтобы у него в одном окошке, в одном кастоди были не только традиционные финансовые инструменты, акции, облигации, фьючерсы, но и инструменты криптовалютного рынка, клиенту это удобно", - сказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ.

"Очень важно, конечно, что у этих кастоди должны быть новые компетенции, к которым, наверное, пока традиционные депозитарии еще не привыкли, это проверка "чистоты" токена, проверка токенов на предмет того, был ли он покрашен, не покрашен, проверка на предмет KYC (know your customer, идентификация клиентов), KYT (know your transaction, анализ переводов). И эти компетенции только предстоит нашим депозитариям начать наращивать, научиться работать с KYT-провайдерами, формировать компетенции и скиллы внутри своих команд, это, наверное, зоны роста, которые должны быть в ближайшее время пройдены, если мы хотим, чтобы наш рынок заработал", - добавил он.

По его словам, формирование кастодиальной инфраструктуры необходимо для создания хорошего организованного рынка и завоевания доверия клиентов.

ЦБ в 2025 году направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников. Согласно концепции, квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию, сообщал ранее замминистра финансов Иван Чебесков.