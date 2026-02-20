Трамп заявил, что торговое соглашение США с Индией остается в силе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что решение Верховного суда о незаконности введения многих пошлин не повлияет на торговое соглашение США с Индией.

"Ничего не меняется. Мы (в рамках этого соглашения - ИФ) не будем платить пошлины, а Индия будет", - ответил Трамп журналистам на вопрос о том, как решение Верховного суда отразится на сделке с Дели.

Ранее Верховный суд США объявил, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

В Верховном суде пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины на импорт товаров.

Именно на основании этого закона Трамп в прошлом году ввел серию масштабных пошлин.

В начале февраля Трамп заявил, что достиг с премьером Индии Нарендрой Моди торговое соглашение, предусматривающее, в частности, снижение пошлин с 25% до 18%. "Индия со своей стороны будет двигаться к снижению пошлин и нетарифных барьеров в отношении США до нуля", - написал Трамп в соцсети Truth Social.