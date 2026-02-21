Аэропорт Уфы временно не обслуживает рейсы
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в международном аэропорту Уфы, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
С утра субботы в Башкирии действует режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что аэропорты Волгограда и Краснодара возобновили работу после временных ограничений.
Продолжают действовать ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Ижевска, Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар и Нижнекамска.