Аэропорт Уфы временно не обслуживает рейсы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в международном аэропорту Уфы, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

С утра субботы в Башкирии действует режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что аэропорты Волгограда и Краснодара возобновили работу после временных ограничений.

Продолжают действовать ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Ижевска, Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар и Нижнекамска.



