Шесть муниципалитетов Белгородской области атакованы БПЛА

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Украинские БПЛА атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под атаками ВСУ шесть муниципалитетов", - написал Гладков в своем канале в мессенджере Maх.

По его данным, в Шебекинском городском округе три БПЛА атаковали город Шебекино, в котором повреждения получили автомобили и помещение предприятия. В селах Графовка, Вознесеновка, Мешковое и Нововая Таволжанка пострадали автомобили и частные дома, а также здания соцобъектов. На участке автодороги Шебекино - Белгород атакой БПЛА повреждён автомобиль.

В округе Ясные Зори повреждены три автомобиля и два коммерческих объекта.

В Краснояружском округе в селе Илёк-Пеньковка от ударов двух БПЛА поврежден огнем грузовой.

В Грайворонском округе в городе Грайворон пострадали четыре частных дома, остекление в двух квартирах и два автомобиля. В селах Гора-Подол, Замостье повреждены автомобили. В селе Дунайка повреждена территория частного домовладения. В Почаево - частный дом, два автомобиля и газовая труба. В седе Головино пострадали автомобили, коммерческое здание и частный дом. В селе Дорогощь пострадало здание храма.

В Волоконовском округе в хуторе Екатериновка поврежден частный дом.

В Борисовском округе в посёлке Борисовка повреждены 10 частных домовладений и автомобиль. В селе Березовка в результате падения осколков поврежден частный дом.

