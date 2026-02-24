Авиарейсы задерживаются в аэропорту Хабаровска из-за последствий циклона

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Работа по устранению последствий циклона продолжается в аэропорту Хабаровска, сообщает во вторник пресс-служба авиагавани.

"Авиакомпании корректируют график движения, ведется работа по восстановлению штатного расписания рейсов", - говорится в сообщении.

Так, на вылет задержаны рейсы из Хабаровска в Красноярск, Иркутск, Шанхай, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Шахтерск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву, Читу и Бангкок.

Рейсы SU5919 Хабаровск - Москва и SU/HZ5628 Хабаровск - Южно-Сахалинск готовятся к отправлению.

В связи с очисткой взлетно-посадочной полосы закрыты местные аэропорты в Николаевске-на-Амуре до 11:00, Советской Гавани до 12:00 и Нелькане до 16:30 по местному времени.

24 февраля в Хабаровске до минус 13 градусов, без осадков, ветер юго-западный, 12 - 16 м/с.

Как сообщалось, 22 февраля в Хабаровском крае прошел дождь и мокрый снег, 23 февраля ночью сильный снег с порывами ветра до 15-20 м/с. Аэропорт Хабаровск был закрыт из-за обледенения сразу двух полос, которые также засыпало снегом.