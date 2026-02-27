Поиск

Путин поручил сформировать эффективную модель экспорта российских беспилотных технологий

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству ваместе с Минобороны, ФСВТС, ФСТЭК сформировать модель экспорта российской продукции, технологий, программного обеспечения и стандартов в области автономных систем.

Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных после январского совещания о развитии автономных систем.

"В целях расширения предложения российских организаций на зарубежных рынках сформировать эффективную модель экспорта российской продукции, технологий, программного обеспечения, стандартов (в том числе в части, касающейся образовательной деятельности и создания инфраструктуры) в области автономных систем и оказания услуг с их применением", - говорится в поручении.

Ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин.

"Доклад - до 15 июня 2026 года, далее - один раз в полгода", - сказано в документе.

В формировании данной модели примет участие АО "Российский экспортный центр".

Владимир Путин Российский экспортный центр ФСВТС ФСТЭК Минобороны
