Путин призвал переходить к повсеместному использованию автономных транспортных средств

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия должна быстрее переходить к повсеместному использованию автономных транспортных средств, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию этой отрасли.

"Год назад, мы сейчас только что об этом тоже вспоминали с коллегами, на совещании в Тольятти приняли решения, которые открывают путь к повсеместному использованию гражданских авиадронов, в целом имеют важное значение для развития в нашей стране беспилотного транспорта во всех средах (...) Повторю, сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы все еще существенно отстаем от некоторых других стран. Например, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси", - сказал он.

"Что еще важнее, в ряде стран достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники. Очевидно, что у нас есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и, конечно, широкого внедрения автономных систем", - добавил Путин.

Для эксплуатации беспилотных авиационных систем в ряде регионов установлен экспериментальный правовой режим (ЭПР). Первый из них был введен в Камчатском крае, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах в марте 2022 года.