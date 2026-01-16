Поиск

Президент ждет предложения по повышению эффективности отрасли автономных систем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поставил перед правительством и своей администрацией задачу предоставить предложения по повышению эффективности развития национальной отрасли автономных систем.

"Прошу администрацию президента и правительство представить предложения по повышению эффективности управления развитием национальной отрасли автономных систем. Такие решения призваны наладить тесную координацию и действия в этой сфере министерств, ведомств, субъектов Федерации, технологических компаний и научных организаций", - сказал он на совещании по развитию автономных систем.

Также он поручил правительству "подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики".

"Речь - о росте производительности труда, повышении качества жизни людей. В том числе такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд, и способствовать формированию экономики высоких заработных плат", - подчеркнул он.

Он обратил внимание участников совещания на то, что "от экспериментов, тестирования нужно быстрее переходить к повсеместному использованию автономных решений".

"Мы должны не просто взять под контроль, а возглавить эту работу. (...) Имею в виду и администрацию, и правительство, и руководителей регионов страны", - сказал Путин.

