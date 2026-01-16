Поиск

Путин призвал наращивать экспорт беспилотных систем для укрепления этой индустрии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Спрос на российские беспилотные решения существует на мировом рынке, наращивание экспорта является обязательным для развития индустрии внутри страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.

"Для создания действительно мощной, экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки. И он очень большой, этот мировой рынок. Нас там ждут, уверяю вас, я просто знаю об этом", - сказал он.

По его мнению, в числе первоочередных шагов для наращивания зарубежных поставок - создание максимально комфортных таможенных и иных процедур для национальных компаний, "чтобы они могли выдержать жесткую конкуренцию с зарубежными производителями".

"Прошу принять соответствующие решения в сжатые сроки", - подчеркнул Путин.

"Наряду с развитием экспорта нужно создавать с нашими дружественными партнерами совместный общий контур беспилотья, строить под ключ отрасли авиабеспилотников в дружественных государствах, формировать на их территориях предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - добавил он.

Путин отметил, что вопросы сотрудничества с другими странами в сфере беспилотных систем планируется обсудить на международном транспортно-логистическом форуме в Петербурге в апреле 2026 года.

Владимир Путин Петербург
