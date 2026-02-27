Торговые сети Белгородской области оснастили генераторами

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области 1642 торговых объекта обеспечили генераторами на случай энергосбоев, сообщила во "ВКонтакте" начальник департамента потребительского рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Наталья Горбачева.

"Полностью оснащены такие сети, как "Метро", "Лента", "Ашан", "Линия", "Перекресток", "Айсберг", "Красное&Белое", а также крупные ТЦ (МегаГринн, Сити-Молл, Рио). Более 80% магазинов "Пятерочка" в области уже имеют генераторы", - проинформировала она.

По ее словам, "Магнит" заключил договор с подрядчиком для оперативного обеспечения резервными источниками при ЧС. "Приоритет оснащения - магазины в густонаселенных районах и социально значимые точки, ключевые для снабжения микрорайонов", - пояснила Горбачева.

Резервными источниками электроэнергии также оснащены 65 аптек в регионе. В торговых центрах аптеки будут работать, если работает сам центр.

"Для удобства жителей создана интерактивная карта с адресами продовольственных магазинов, которые будут работать при отключении электричества", - добавила глава департамента.

В ночь на 27 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу. Были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры, начались сбои с электро- водо- и теплоснабжением.