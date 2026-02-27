Белгородские власти заявили о стабильной ситуации с топливом в регионе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области ситуация с запасами моторного топлива стабильна, сообщил первый заместитель губернатора региона Илья Пономарев. Его видеообращение опубликовал оперштаб региона.

"Прямо сейчас более 5 тысяч тонн дизельного топлива, 2700 тонн Аи-92 и более 2 тысяч тонн Аи-95 находятся в резервуарах АЗС на территории области. Этого объема хватит минимум на неделю при текущем уровне потребления Кроме того, наготове у нас 20 бензовозов, готовых в кратчайшие сроки привезти любой требуемый объём топлива для наших потребителей", - сказал он.

Пономарев заверил, что, несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением в Белгороде, моторного топлива хватит всем жителям города.

В ночь на 27 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу. Обошлось без пострадавших, но были серьезно повреждены объектам энергетической инфраструктуры. Начались сбои с подачей электроэнергии, воды и тепла. Почти 60 тысяч человек остались без электричества.