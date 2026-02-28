Военные РФ установили контроль над двумя селами в Запорожской и Харьковской областях

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селом Горькое в Запорожской области и селом Нескучное в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области", - сообщило Минобороны.

По данным ведомства, группировкой "Восток" за сутки нанесено поражение формированиям пяти украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Лесного, Копаней, Самойловки, Барвиновки, Комсомольского в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области. "ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств", - сказано в сообщении.

Согласно информации Минобороны РФ, группировка "Север" в течение суток нанесла удары по подразделениям трех бригад ВСУ в районах Верхней Писаревки, Подсреднего и Печенегов в Харьковской области. "В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бездрик, Кондратовка и Мирополье", - сообщили в ведомстве.

По словам военных, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 220 военнослужащих, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Каленики, Рай-Александровка и Кривая Лука Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.

За сутки украинская армия потеряла здесь до 140 военных, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Светлое, Святогоровка, Гришино Донецкой Народной Республики и Подгавриловка Днепропетровской области", - проинформировало военное ведомство.

Потери украинских сил здесь составили до 400 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы, сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке Минобороны РФ.

Как сообщили в министерстве, потери армии Украины за сутки в зоне действий группировки составили до 190 военных, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, три артиллерийских орудия, пять складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.

Также группировкой уничтожены боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств ВСУ, сообщило Минобороны.