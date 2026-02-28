Контроль военных РФ над Нескучным стал результатом расширения полосы безопасности в приграничье

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило в субботу, что установление контроля над селом Нескучное в Харьковской области является результатом продвижения российских войск с целью расширения полосы безопасности в приграничных районах.

"Освобождение Нескучного является результатом активного продвижения российских войск в рамках расширения полосы безопасности в приграничных районах", - говорится в сообщении министерства.

"Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - заявили в Минобороны.

Кроме того, ведомство сообщило, что взятое под российский контроль село Горькое в Запорожской области - важный район обороны площадью до 6 кв. км.

"Несмотря на небольшой размер населенного пункта, освобождение Горького имеет важное значение для дальнейшего продвижения на запад и развития наступления в направлении населенных пунктов Верхняя Терса и Воздвижевка", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в субботу российское военное ведомство заявило о контроле над селами Нескучное (Харьковская область) и Горькое (Запорожская область).