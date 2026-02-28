Авиакомпания Emirates временно приостановила все рейсы в/из Дубая

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Emirates временно приостанавливает все рейсы в/из Дубая в связи с закрытием воздушного пространства в ряде стран региона, сообщает перевозчик.

"В связи с многочисленными закрытиями регионального воздушного пространства компания Emirates временно приостановила полеты в и из Дубая", - говорится в сообщении.

Компания советует пассажирам перед выездом в аэропорт обязательно проверять статус рейса. Пассажирам с отмененными рейсами компания предлагает обращаться для перебронирования по месту приобретения билетов.

В авиакомпании подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией и взаимодействуют с профильными органами.

Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports призвал пассажиров временно не приезжать в оба аэропорта эмирата до получения актуальной информации по рейсам.

Сообщается, что часть рейсов в/из Дубая отменена или задержана в связи с временным частичным закрытием воздушного пространства ОАЭ.

Как сообщалось, авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Ранее в субботу свои воздушные пространства закрыли Иран и Израиль. Кроме того, авиационные власти Омана закрыли для полетов аэропорт столицы страны - Маската.