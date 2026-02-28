Поиск

Red Wings отменила до 10 марта рейсы в Израиль

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings на фоне событий на Ближнем Востоке отменила до 10 марта рейсы в Израиль.

"В настоящее время авиакомпания отменила перелеты в Израиль до 10 марта включительно. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат - авиакомпания полностью компенсирует стоимость билетов", - сообщили в Red Wings.

В РоссииАвиакомпаниям РФ дали рекомендации из-за закрытия неба рядом стран Ближнего ВостокаЧитать подробнее

Изменения в расписании будут действовать до восстановления полной безопасности полетов воздушных судов, добавили в компании.

Ранее в субботу авиационные власти Израиля, Ирана, Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство. Временные ограничения на полеты также ввели авиавласти ОАЭ.

Росавиация выпустила собственные рекомендации (NOTAM) для российских перевозчиков. При выполнении полетов в страны Персидского залива им рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран. Полеты в Израиль и Иран приостановлены до последующих уведомлений. NОТАМ действует до 02:59 мск 2 марта.

Red Wings Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

 Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Аэрофлот отменил все субботние рейсы в Дубай и Абу-Даби

МИД РФ назвал удары США и Израиля по Ирану неспровоцированным актом вооруженной агрессии

В ЦБ РФ считают, что рано делать выводы об эффекте от повышения НДС

Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

 Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

Авиакомпаниям РФ дали рекомендации из-за закрытия неба рядом стран Ближнего Востока
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });