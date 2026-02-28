Red Wings отменила до 10 марта рейсы в Израиль

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings на фоне событий на Ближнем Востоке отменила до 10 марта рейсы в Израиль.

"В настоящее время авиакомпания отменила перелеты в Израиль до 10 марта включительно. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат - авиакомпания полностью компенсирует стоимость билетов", - сообщили в Red Wings.

Изменения в расписании будут действовать до восстановления полной безопасности полетов воздушных судов, добавили в компании.

Ранее в субботу авиационные власти Израиля, Ирана, Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство. Временные ограничения на полеты также ввели авиавласти ОАЭ.

Росавиация выпустила собственные рекомендации (NOTAM) для российских перевозчиков. При выполнении полетов в страны Персидского залива им рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран. Полеты в Израиль и Иран приостановлены до последующих уведомлений. NОТАМ действует до 02:59 мск 2 марта.