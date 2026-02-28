Авиакомпании отменяют рейсы на Ближний Восток

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ряд авиакомпаний из нескольких стран объявил об отмене полетов в некоторые из государств Ближнего Востока или в регион в целом в связи с ударами США и Израиля по Ирану и ответными ударами Тегерана, сообщает в субботу Al Jazeera.

"Мы внимательно следим за ситуацией, а потому приняли решение отменить полеты в Тель-Авив и Бахрейн до 3 марта включительно, а также отменить сегодняшние полеты в Амман", - говорится в заявлении авиакомпании British Airways.

В свою очередь Air India и Turkish Airlines заявили об отмене полетов во все или почти все страны Ближнего Востока в связи с эскалацией ситуацией в регионе.

Некоторым авиакомпаниям пришлось приостановить полеты в связи с закрытием воздушного пространства несколькими странами региона, в которых они базируются, в частности, это коснулось Qatar Airways и Emirates.

Ранее Росавиация выпустила рекомендации для авиакомпаний РФ в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран Ближнего Востока.

Вместе с тем об отмене ряда рейсов заявили в Air France, Lufthansa, Pegasus Airlines, Japan Airlines, Iberia Express и ряде других компаний.

В субботу утром США и Иран нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.