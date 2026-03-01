Поиск

Клишас заявил о необходимости развития сил ядерного сдерживания на фоне событий на Ближнем Востоке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ответом на правила, устанавливаемые в мире американцами, должно быть развитие сил ядерного сдерживания и обычных вооружений, считает глава Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Похищение главы одного государства, убийство лидера другой страны в результате бомбардировок и ракетных ударов - вот тот самый "мир по правилам", который нам так усиленно пытались навязать американцы с европейцами (последние сейчас, похоже, напуганы таким развитием событий). Ответ на такой американский мир один - развитие сил ядерного сдерживания и обычных вооружений, "мир по правилам" признает только силу", - написал он в своем телеграм-канале.

Так Клишас отреагировал на удары Израиля и США по Ирану и уничтожение верховного лидера этой страны Али Хаменеи.

Совет Федерации Андрей Клишас Иран Али Хаменеи США Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

 Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

Один из организаторов "Махонинских" задержан в Челябинской области

"Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

 "Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

 Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

 Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Аэрофлот отменил все субботние рейсы в Дубай и Абу-Даби
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8541 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });