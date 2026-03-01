Клишас заявил о необходимости развития сил ядерного сдерживания на фоне событий на Ближнем Востоке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ответом на правила, устанавливаемые в мире американцами, должно быть развитие сил ядерного сдерживания и обычных вооружений, считает глава Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Похищение главы одного государства, убийство лидера другой страны в результате бомбардировок и ракетных ударов - вот тот самый "мир по правилам", который нам так усиленно пытались навязать американцы с европейцами (последние сейчас, похоже, напуганы таким развитием событий). Ответ на такой американский мир один - развитие сил ядерного сдерживания и обычных вооружений, "мир по правилам" признает только силу", - написал он в своем телеграм-канале.

Так Клишас отреагировал на удары Израиля и США по Ирану и уничтожение верховного лидера этой страны Али Хаменеи.