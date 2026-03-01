Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, группировки "Южная", "Центр", "Север" и "Запад" улучшили положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Просяная, Великомихайловка, Катериновка Днепропетровской области, Ровное, Неженка, Розовка и Любицкое Запорожской области", - говорится в его сообщении.

По данным министерства, армия Украины потеряла здесь до 330 военных, две боевые бронированные машины, пять пикапов, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Согласно сообщению Минобороны, подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Группировка "Север" за сутки заняла более выгодные позиции, "Запад" - улучшила тактическое положение.

За минувшие сутки, по информации ведомства, "Южной" группировкой нанесено поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Константиновки, Андреевки, Никифоровки, Липовки, Рай-Александровки, Дружковки и Резниковки в ДНР. Согласно сообщению, потери украинской армии в зоне действий группировки составили свыше 220 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, бронетранспортер, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

По данным Минобороны РФ, группировка "Центр" нанесла удары по живой силе и технике десяти украинских бригад и штурмового полка в районах Торецкого, Новопавловки, Белицкого, Золотого Колодезя, Сергеевки, Гришино в ДНР, Василевки и Ивановки в Днепропетровской области. Потери украинских сил на этих участках составили до 330 военных, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило министерство.

Согласно сообщению, группировка "Север" за сутки ударила по формированиям пяти бригад ВСУ в районах Искрисковщины, Бачевска, Вольной Слободы, Покровки и Ленинского в Сумской области. "В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех тяжелых механизированных, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Мартовое, Печенеги, Голубовка, Малиновка, Старица и Кицевка", - сказали в ведомстве.

Там сообщили, что потери армии Украины составили более 200 военнослужащих, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", боевая бронемашина, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

По данным Минобороны, группировка "Запад" за прошедшие сутки поразила живую силу и технику трех украинских бригад в районах Ковшаровки, Грушевки, Новоосиново и Петровки в Харьковской области. "Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, 20 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", шесть артиллерийских орудий. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - сообщили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малокатериновка и Беленькое Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 13 автомобилей, радиолокационная станция П-18, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - сказали в министерстве.