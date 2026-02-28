ОАЭ и Саудовская Аравия закрыли свое воздушное пространство

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация информирует о закрытии воздушного пространства над Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

По данным на 17:00 мск, в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные - 31 рейс. Большинство отмененных (около 80%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно, сказано в сообщении

Российские авиакомпании ведут работу с пассажирами, в том числе по возврату и перебронированию билетов. Подробнее об этом информируют сами перевозчики.