Аэропорт Сочи приостановил работу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодара и Геленджика.