РФ и Азербайджан договорились о дальнейших действиях для решения проблем вокруг крушения самолета AZAL

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Россия и Азербайджан договорились о дальнейших действиях для разрешения проблем, возникших после крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL), заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"У нас с утра сегодня была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. На встрече мы обсуждали вопросы, связанные с трагедией, которые произошла в российском небе 25 декабря 2024 года. Договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые в этой связи у нас возникли", - заявил Оверчук журналистам в понедельник в Баку.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолёта, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолёт направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, самолет потерпел крушение.

9 октября 2025 года в Душанбе состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщалось, в ходе встречи российский лидер, в частности, подробно проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета "Азербайджанских авиалиний". В свою очередь, Алиев поблагодарил Путина за предоставленную информацию и за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.

На следующий день Путин сказал на пресс-конференции, что сейчас следствие по делу о крушении азербайджанского самолета завершается. "В целом, всё понятно, есть какие-то ещё, может быть детали, тонкости, которые есть, специалисты должны оформить соответствующим образом", - сказал Путин.

