Глава "Росатома" встревожен ударами по ядерной инфраструктуре Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Целенаправленные удары по ядерной инфраструктуре Ирана вызывают тревогу и выходят за все принципы и международные договоренности, которые были достигнуты, в России настаивают на неприкосновенности объектов атомной энергии, она должна быть абсолютным приоритетом, заявил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Конечно же, любая война всегда вызывает опасения, вызывает тревогу, но то, что целенаправленно осуществляются удары, в том числе и по ядерной инфраструктуре Ирана, это, конечно, выходит за все принципы и международные договоренности, которые были с точки зрения ядерной безопасности достигнуты в том числе под эгидой МАГАТЭ", - сказал он.

"И, конечно, мы просто настаиваем на том, что сохранность, неприкосновенность объектов атомной энергии должна быть абсолютным приоритетом для всех наших обществ", - добавил Лихачев.