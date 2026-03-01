По запросу РФ 2 марта будет созвано спецзаседание Совета управляющих МАГАТЭ по теме Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о подготовке экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

"По запросу России завтра в 9 утра по венскому времени (11 мск - ИФ) будет созвано специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по текущим событиям в Иране и вокруг него", - сообщил он в своем телеграм-канале в воскресенье вечером.

Накануне в "Росатоме" сообщали, что военная операция в регионе не повлияла на деятельность на АЭС "Бушер" в Иране, площадка работает в обычном режиме.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что из Ирана были эвакуированы 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер".