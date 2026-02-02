В Прокопьевске администратора сауны поместили под домашний арест после гибели подростков

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Кемерове Центральный районный суд поместил под домашний арест на месяц и 30 дней администратора частной сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ей вменили часть 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В Прокопьевске 31 января в частной сауне на Кубанской улице произошел пожар. На месте были обнаружены тела пяти несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. По версии следствия, они насмерть отравились угарным газом.

Администратора заведения задержали 1 февраля. Следствие считает, что в день трагедии, 31 января, она, зная о нарушениях требований пожарной безопасности, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних.

Индивидуального предпринимателя и его брата, владельцев этой сауны задержали 2 февраля, следствие ходатайствовало об их аресте.