Зарема Мусаева вновь признана виновной в нападении на сотрудника ФСИН в Чечне

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Суд в Чечне повторно признал Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, виновной по делу о применении насилия к сотруднику ФСИН. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Мусаевой Александр Савин.

"По итогам двух неполных дней судебного следствия Зарема Мусаева приговорена Шалинским городским судом Чечни к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", - сказал Савин.

Ранее сообщалось, что Мусаева была задержана в январе 2022 года в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный. В феврале ее арестовали по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ).

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил ей 5,5 года колонии общего режима, признав виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.2 ст.318 УК РФ.

В сентябре 2023 года Верховный суд Чечни признал наличие хронических заболеваний Мусаевой смягчающими обстоятельствами и назначил ей 5 лет колонии-поселения. В марте 2024 года пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске снова смягчил ей наказание до 4 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В декабре 2024 года Мусаеву арестовали по обвинению в дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ст.321 УК РФ).

В августе 2025 года Шалинский городской суд Чечни признал ее виновной по ст.321 УК РФ и с учетом предыдущего приговора назначил 4 года колонии-поселения. В феврале 2026 года этот приговор отменили и передали на новое судебное разбирательство.

Чечня Зарема Мусаева ФСИН
