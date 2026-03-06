Самарский облсуд оставил в силе приговор по делу об отравлении "Мистером Сидром"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Коллегия судей Самарского областного суда оставила без изменений приговор суда первой инстанции Артему Айрапетяну и Анару Гусейнову, которые были приговорены к 8 и 9 годам колонии общего режима по делу о массовом отравлении напитком "Мистер Сидр", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Их апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

В суде фигуранты дела произнесли последнее слово, попросив вынести законное решение.

В апелляционных жалобах на приговор Красноглинского районного суда Самары защита Айрапетяна ходатайствовала об отмене приговора и прекращении уголовного дела. Адвокат Гусейнова просил смягчить наказание своему подзащитному: исключить из осуждения часть о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и учесть его сотрудничество со следствием.

Гособвинитель просил оставить апелляционные жалобы осужденных и адвокатов без удовлетворения, приговор - без изменений.

Присутствовавшая на заседании потерпевшая полностью поддержала приговор первой инстанции.

Красноглинский районный суд Самары в сентябре 2025 года приговорил Гусейнова к девяти годам лишения свободы, Айрапетяна - к восьми годам с отбыванием в колонии общего режима. Они были признаны виновными по ч.3 ст.238 УК (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей). Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 36,5 млн рублей.

В начале лета 2023 года в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, в том числе с летальным исходом. Большинство из них связывали с употреблением спиртосодержащего напитка "Мистер Сидр" производства самарского ООО "Анди".

По версии следствия, Гусейнов, руководитель ООО "Анди", совместно с Айрапетяном организовали в одном из помещений Самары производство сидра. Сообщники решили заменить технологию брожения яблочного сусла использованием этилового спирта. Для этого Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также сотрудника полиции Ивана Гребенкина спирт, похищенный ими со склада ГУ МВД по Самарской области.

Однако приобретенный спирт оказался не этиловым, а метиловым. В результате от отравления скончались 50 человек, еще 66 - пострадали.