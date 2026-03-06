В Белгородской области ранен отказавшийся от эвакуации житель закрытого села

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В закрытом селе Козинка Грайворонского округа пострадал местный житель, отказавшийся покидать свой дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, в селе взорвался FPV-дрон и мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, живота, плеча и ноги. Бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ, затем его переведут лечиться в Белгород.

"Несмотря на то, что въезд в этот населенный пункт закрыт из-за постоянных обстрелов и жители отселены, мужчина отказался покидать свок жилье. К большому сожалению, сегодня он получил ранения", - сообщил Гладков и призвал всех остающихся в закрытых населенных пунктах уехать оттуда.