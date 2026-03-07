МИД РФ призвал Баку и Тегеран воздерживаться от непродуманных шагов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Азербайджан и Иран проявлять максимальное благоразумие в связи с напряженностью, возникшей в отношениях двух стран, и воздерживаться от непродуманных шагов.

"Что же касается напряженности, возникшей между Азербайджаном и Ираном, то мы призываем обе стороны - наших стратегических партнеров - проявлять максимальное благоразумие, воздерживаться от непродуманных шагов и не создавать новые разделительные линии в регионе в ущерб принципу добрососедства", - говорится в ответе представителя МИД РФ на вопрос СМИ в связи с атакой дронов по Нахичевани в Азербайджане.

"В столь напряженной обстановке крайне важно тщательно проверять все обстоятельства любых событий, способных привести к еще большей эскалации", - отмечается в ответе представителя МИД РФ.

В нем выражается "серьезная обеспокоенность в связи с крайне опасным развитием ситуации в регионе Ближнего и Среднего Востока, которая была вызвана ничем не спровоцированной незаконной вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана под абсолютно надуманными предлогами".

"Как неоднократно ранее предупреждала российская сторона, данная военная авантюра может самым негативным образом сказаться на безопасности всех стран региона, прежде всего соседей Ирана. Так и случилось", - говорится в ответе представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

"Россия готова активно помогать поиску путей незамедлительного прекращения кровопролития в регионе, оказывать необходимое содействие возобновлению политико-дипломатического процесса и нахождению решений на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", - подчеркивает представитель МИД РФ.

Ранее стало известно об ударе беспилотником по аэропорту в Нахичевани. В результате атаки в медицинские учреждения обратились четыре человека, сообщали азербайджанские СМИ со ссылкой на больницу Нахичевани.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Совбеза Азербайджана, что "со стороны Ирана был совершён террористический акт против территории Азербайджана, против азербайджанского государства. Иранское государство подвергло обстрелу территорию Нахичеванской Автономной Республики с помощью беспилотных летательных аппаратов".

Между тем посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу заявил, что имеются различные версии относительно атаки беспилотников на Начихеваньскую Автономную республику Азербайджана. "Иран и Азербайджан должны рассмотреть этот вопрос, уточнить детали и урегулировать ситуацию", - сказал Демирчилу в интервью Baku TV.