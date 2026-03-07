Посол Ирана в Баку заявил о наличии различных версий атаки БПЛА на Нахичевань

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу заявил, что имеются различные версии относительно атаки беспилотников на Начихеваньскую Автономную республику Азербайджана.

"Существуют различные версии относительно атаки беспилотников на Нахичевань. Иран и Азербайджан должны рассмотреть этот вопрос, уточнить детали и урегулировать ситуацию", - сказал Демирчилу в интервью Baku TV.

Иранский посол также назвал недопустимым возникновение подобных проблем в отношениях между Ираном и Азербайджаном.

Дипломат подчеркнул, что атаку беспилотниками обсудили 5 марта главы МИД Азербайджана и Ирана. По его словам, министры договорились прояснить все обстоятельства случившегося. При этом Демирчилу отметил, что Тегеран не признает осуществлении такой атаки со стороны Ирана.