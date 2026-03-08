Пезешкиан заявил Алиеву, что Иран не имеет отношения к атаке на Нахичевань

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Тегеран не причастен к атаке БПЛА на Нахичевань, инцидент будет расследован.

"8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Заявив, что инцидент с обстрелом Нахчывана с воздуха (5 марта - ИФ) не имеет отношения к Ирану, Масуд Пезешкиан подчеркнул, что случившееся будет расследовано", - сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев со своей стороны подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахичевани.

Пезешкиан поблагодарил Алиева за посещение посольства Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи и мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

"Президент Алиев еще раз передал соболезнования в связи с гибелью большого числа гражданских лиц во время последних событий в Иране", - говорится в сообщении.

Согласно ему, в ходе телефонного разговора главы государств также провели обмен мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.