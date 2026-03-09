Житель Херсонской области погиб в результате украинских обстрелов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще двое получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Max в понедельник.

По его словам, погибла женщина 1962 года рождения в Таврийске при возгорании частного домовладения в результате украинского обстрела.

В селе Чистополье травмы получил мужчина 1969 года рождения, в Костогрызове после обстрела ранен мужчина 1983 года рождения. Оба госпитализированы.