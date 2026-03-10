В Кузбассе мигрантам запретили добывать уголь и драгметаллы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Кемеровской области список сфер, в которых запрещено работать иностранцам, пополнился добычей угля и драгоценных металлов, соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

"Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Кузбасса, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности", - говорится в сообщении.

Так, иностранным гражданам в Кузбассе будет запрещено работать в 43 сферах, в числе которых: добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом; добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов; производство кокса; производство жидкого топлива; производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука; производство органических химических веществ; производство лекарств, оружия и летательных аппаратов.

Часть сфер деятельности, где иностранцам запрещено работать, сохранилась с 2025 года.

С 1 января 2025 года иностранцам в Кемеровской области запретили работать в производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, торговле, в такси и общественном транспорте, гостиницах, в подборе персонала; дошкольном, начальном, среднем образовании; во врачебной практике, косметологических и массажных салонах, в предоставлении услуг по дневному уходу за детьми.