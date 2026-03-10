Песков сообщил, что Трамп не ставил условия о прекращении огня на Украине для переговоров

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не выставлял условия о прекращении огня на Украине для перехода к переговорам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Таких условий не выставлялось. Это уже неоднократно проговаривалось, и хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина", - сказал Песков журналистам во вторник.

Пресс-секретаря президента РФ попросили разъяснить комментарий помощника главы российского государства Юрия Ушакова, который после разговора Путина и Трампа накануне заявил, что американский лидер "вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования".

"Но в целом, в целом действительно все заинтересованы в скорейшем прекращении огня. Здесь трудно с этим спорить", - отметил Песков.

"Главная конкретика – это то, что трехсторонний формат нужно продолжать, именно трехсторонний. В нем все заинтересованы и, главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли какая-то конкретика по продолжению трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине после разговора Путина и Трампа 9 марта.

Он уточнил, что конкретных дат и мест по продолжению трехсторонних переговорах пока нет.

"Президент Путин дает высокую оценку этим посредническим усилиям (США), мы признательны за это и заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался", - отметил представитель Кремля.