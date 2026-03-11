Поиск

В Белгороде задумались о децентрализации теплоснабжения к следующей зиме

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Белгороде теплоснабжение потребителей могут децентрализовать к следующему отопительному сезону, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после встречи с федеральным министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

"Особое внимание уделили обсуждению подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов. Обсудили порядок организации возможности децентрализованного теплоснабжения жителей Белгорода за счет установки блочно-модульных котельных", - рассаказал глава региона.

Кроме того, Белгородская область попросила министра помочь в приобретении около 700 модульных укрытий и выделении средств на защиту критически важных объектов коммунального комплекса, а также на устройство антидроновых коридоров на наиболее уязвимых участках приграничных дорог.

Стороны обсудили выделение федерального финансирования на восстановление мест общего пользования в 262 многоквартирных домах, пострадавших в результате атак.

Особое внимание уделили компенсации затрат ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний за перерасчет коммунальных услуг, недополученных жителями Белгорода в январе-феврале в связи с постоянными атаками ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры.

Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков ЖКХ Минстрой Ирек Файзуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

 Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

 Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

 Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

В тяжелом состоянии находятся 11 из 29 госпитализированных после ракетной атаки в Брянске

Число пострадавших от ракетного удара по Брянску выросло до 42

Девять пострадавших при ракетной атаке на Брянск доставят в медучреждения Москвы

Более 40 беспилотников сбиты в Таганроге и пяти районах Ростовской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 610 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8623 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });