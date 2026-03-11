В Белгороде задумались о децентрализации теплоснабжения к следующей зиме

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Белгороде теплоснабжение потребителей могут децентрализовать к следующему отопительному сезону, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после встречи с федеральным министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

"Особое внимание уделили обсуждению подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов. Обсудили порядок организации возможности децентрализованного теплоснабжения жителей Белгорода за счет установки блочно-модульных котельных", - рассаказал глава региона.

Кроме того, Белгородская область попросила министра помочь в приобретении около 700 модульных укрытий и выделении средств на защиту критически важных объектов коммунального комплекса, а также на устройство антидроновых коридоров на наиболее уязвимых участках приграничных дорог.

Стороны обсудили выделение федерального финансирования на восстановление мест общего пользования в 262 многоквартирных домах, пострадавших в результате атак.

Особое внимание уделили компенсации затрат ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний за перерасчет коммунальных услуг, недополученных жителями Белгорода в январе-феврале в связи с постоянными атаками ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры.