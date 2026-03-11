Поиск

Правительство поддержало идею упростить перевод сельхозземель под сельский туризм

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект № 1022048-8 об упрощенном переводе сельхозземель под сельский туризм, но поставило условия - конкретизировать объекты строительства на таких участках, а также доработать механизм обратного перевода.

Законопроект в сентябре 2025 года в палату внесла группа депутатов, в том числе вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. Документ предполагает упрощенный порядок перевода сельхозземель, не занятых угодьями, в категорию земель рекреационного назначения для строительства объектов сельского туризма. Перевод осуществляется на основании документации по планировке территории без отдельного акта, но требует предварительного согласования с Минсельхозом. Образовывать такие участки вправе только сельхозтоваропроизводители, а объекты должны соответствовать требованиям, которые установит правительство.

По действующему законодательству, использование земель сельскохозяйственного назначения допускается для ведения сельхоздеятельности. Размещение на них объектов туристической инфраструктуры требует перевода участка в иную категорию, что связано с длительными процедурами согласования.

Правительство в своем заключении отметило, что при доработке законопроекта нужно будет прямо прописать, что упрощенный перевод для сельхозтоваропроизводителей не отменяет возможности перевода земель другими лицами в обычном порядке. Кроме того, предлагается конкретизировать, какие именно объекты капитального строительства можно возводить для сельского туризма и какие к ним будут требования.

"Законопроект необходимо дополнить положениями, исключающими злоупотребления при использовании земельных участков, переведенных в упрощенном порядке, в том числе проработать вопрос об обратном переводе земельных участков в земли сельскохозяйственного назначения в случае неиспользования земельного участка в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории в течение определенного срока", - говорится в заключении.

Также правительство предлагает снять требования к минимальным размерам участков, соотнести нормы законопроекта с законом о винодельческом туризме, который тоже регулирует использование сельхозземель для туризма, а финансово-экономическое обоснование дополнить данными о влиянии на доходы бюджетов.

"Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Для уже размещенных объектов сельского туризма предусмотрено правило о соответствии требованиям правительства. В течение года после утверждения правительством конкретных требований собственники обязаны подготовить документацию по планировке территории.

