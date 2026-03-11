МИД России назвал ракетный удар по Брянску террористической атакой

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - МИД России выступил с осуждением ракетного удара украинских сил по Брянску и назвал его террористической атакой.

"Решительно осуждаем эту сознательно спланированную террористическую атаку", - говорится в заявлении.

По информации ведомства, "удар был нанесен с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow".

"Как мы неоднократно указывали, задействование высокотехнологичных западных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления отдельными странами НАТО необходимых разведданных, - говорится в заявлении. - Применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия-США-Украина по урегулированию украинского кризиса".

"Призываем профильные международные структуры, прежде всего ООН, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку очередной бандитской вылазке киевского режима и нарушению им норм международного гуманитарного права", - заключили в МИД России.