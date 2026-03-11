В Новороссийске в ночь на 2 марта БПЛА повредили 141 жилой дом

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Новороссийске оценивают ущерб, нанесенный в результате атаки БПЛА в ночь на 2 марта, в городе завершились подомовые обходы, сообщил глава города Андрей Кравченко.

"Всего пострадал 141 жилой объект. В районных администрациях продолжается работа по сбору необходимой документации для оказания предусмотренных выплат. В настоящее время собрано 248 пакетов документов", - уточнил он.

Ликвидация последствий атаки продолжается, идут демонтажные работы и расчистка мусора на территории сгоревших домов в Восточном районе города.

В поврежденном доме в селе Мысхако полностью возобновлено газоснабжение, налажена временная сеть электроснабжения и начались работы по восстановлению крыши.

Восстановлено остекление в одном из трех поврежденных детских садов, в ближайшие дни стеклопакеты заменят и в двух других учреждениях.

Ранее сообщалось, что более 100 квартир и десятки частных домов повреждены в результате атаки БПЛА на Новороссийск в ночь на 2 марта. По данным оперативного штаба Кубани, пострадали семь человек, пятеро из них были госпитализированы. В городе был введен режим ЧС.