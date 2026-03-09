Поиск

Израильские войска ночью продолжили действовать на юге Ливана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на понедельник продолжила действовать на юге Ливана, продвинулась глубже по его территории, сообщает The Times of Israel.

"Данная операция - часть мер по созданию передового оборонительного рубежа, который обеспечит дополнительный пояс безопасности для жителей севера", - приводит издание выдержки из заявления ЦАХАЛ.

Операция Израиля и США против Ирана

По данным газеты, 7-я бронетанковая бригада, действуя западнее израильского пограничного поселения Мисгав-Ам, вели зачистку ливанской деревни от бойцов и объектов движения "Хезболла". Перед началом наземных действий ЦАХАЛ нанес ряд воздушных и артиллерийских ударов.

Также израильская армия в понедельник нанесла удары по целям, связанным с "Хезболлой" в южных предместьях Бейрута.

По информации The Times of Israel, за последние часы Иран трижды атаковал Израиль баллистическими ракетами, один удар нанесла "Хезболла".

Израильские военные ранее сообщали, что за неделю нанесли удары по 700 целям в Ливане, в том числе по 120 за минувший день. По оценкам израильской стороны, удалось ликвидировать более 300 членов "Хезболлы" и других вооруженных групп.

