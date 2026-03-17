В январе-феврале экспорт подсолнечного масла в Турцию и Индию составил рекордные 0,5 млн т

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россия в январе-феврале 2026 года экспортировала в Турцию и Индию 0,5 млн тонн подсолнечного масла, что стало рекордным показателем для этого периода и на 18% превысило поставки за январь-февраль 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

Предыдущий максимум был зафиксирован годом ранее - 0,4 млн тонн.

В "Агроэкспорте" отметили, что конкуренция на главных рынках сбыта продолжает возрастать. В частности, в Аргентине оценка видов на новый урожай подсолнечника крайне оптимистична - 7 млн тонн (по мартовскому отчету Минсельхоза США). Это на 1,5 млн тонн больше, чем прогнозировалось в феврале, и на 1,4 млн тонн превышает показатель 2024/25 сельхозсезона.

Такая динамика вынудила Минсельхоз США корректировать аргентинские экспортные оценки по подсолнечнику до 0,6 млн тонн (на 0,4 млн тонн больше, чем прогнозировалось в феврале) и по маслу до 1,83 млн тонн (на 0,3 млн тонн больше).

"В то же время первые партии аргентинской семечки, ранее законтрактованные и уже поступившие в ЕС, пока не соответствуют нормам стран блока, из-за чего сырье будет использовано для промышленной переработки и последующего экспорта в третьи страны, - заявили в центре. - Турция же в условиях падения собственного производства продолжает активно закупать еще и европейский подсолнечник, из-за чего второй месяц подряд прогноз импорта повышается - на этот раз до 1,2 млн тонн, что на 0,2 млн тонн больше прежнего".

По данным министерства торговли и промышленности Индии, в 2025 году Индия импортировала из России 1 298 тысяч тонн подсолнечного масла, что на треть меньше, чем в 2024 году (1 923 тысячи тонн). Однако несмотря на сокращение поставок лидерство на индийском рынке сохранить удалось.

"Агроэкспорт" ранее сообщал, что выручка России от экспорта подсолнечного масла в Турцию в 2025 году превысила $1,1 млрд.