В Новосибирской области изъятие скота позволило стабилизировать ситуацию, считает ветслужба

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области в очагах пастереллеза изъятие крупного рогатого скота позволило прервать инфекционную цепь, сообщил журналистам начальник областного Центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

"Необходимо говорить о тяжелейшей эпизоотической ситуации, накапливавшейся на протяжении нескольких лет", - сказал он.

Он уточнил, что из-за быстрого распространения инфекции лечение заболевания не представляется возможным.

По словам Шмидта, заболевание стало особенно агрессивным, при этом оно подавляет иммунитет к другим болезням. К этому привела скученность животных в отдельных хозяйствах, в отдельных случаях - отказ от ветобслуживания. Кроме того, не было точной информации о количестве поголовья, соответственно, не всегда был точно известен необходимый объем вакцин.

"Изъятие - единственны метод прервать эпизоотическую цепь", - сказал он, назвав принимаемые в регионе меры экстраординарными. Он добавил, что изъятие животных коснулось 0,6% личных подсобных хозяйств, помимо этого, скот изымался на крупных предприятиях.

Шмидт отметил, что выплаты за изъятый скот достигают 1 млн рублей. В настоящее время принято 21 заявление, по 13 из низ выплаты будут произведены в ближайшее время.

Из-за заболеваний домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Сообщалось, что пастереллез юыд выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 40 очагах.

Россельхознадзор сообщал, что прогноз по недопущению дальнейшего распространения заболевания положительный. Причиной вспышек пастереллеза в ряде населенных пунктов Новосибирской области стали аномальные морозы, пришедшие в Западную Сибирь в январе. Массовость заболевания была вызвана снижением иммунитета животных на фоне стресса, вызванного резкими перепадами температур.