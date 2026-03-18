Экс-мэру Владивостока не удалось обжаловать решение об изъятии активов на 1 млрд рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд в среду оставил в силе решение об изъятии активов более чем на 1 млрд рублей у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и ряда физлиц по второму иску Генпрокуратуры РФ, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Проверяя обоснованность решение суда первой инстанции по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для их удовлетворения, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы ответчиков без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В апелляционных жалобах ответчики, ссылаясь на недоказанность истцом факта приобретения имущества коррупционным путем, просили решение суда первой инстанции отменить, отказав в удовлетворении исковых требований заместителя генерального прокурора РФ.

Как сообщалось, Ленинский районный суд Владивостока 31 октября 2025 года удовлетворил второй иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов Николаева и ряда физлиц. Истец требовал взыскать в доход РФ более 1 млрд рублей. Среди ответчиков, помимо Николаева, числятся его мать Раиса Николаева и еще десять физлиц, в том числе предприниматели Дмитрий Глотов и его сын Богдан Глотов, а также девять ООО.

По мнению Генпрокуратуры, Николаев, занимая муниципальную должность, использовал властные полномочия в собственных интересах. В частности, он изъял из муниципальной собственности и обратил в свою пользу свыше 150 объектов недвижимости, часть из них реализовал. Истец утверждает, что экс-мэр фактически контролировал юридические лица (оформлял доли на родственников), хотя закон запрещает совмещать госслужбу и коммерческую деятельность.

В июле суд удовлетворил первый иск Генпрокуратуры к Николаеву, его родственникам и ряду ООО, изъяв в доход РФ 821 объект недвижимости. Также с ответчиков солидарно взыскано 590,2 млн рублей.

Николаев занимал кресло мэра Владивостока в 2004-2007 годах; его полномочия были прекращены досрочно, поскольку в декабре 2007 года он был осужден условно на 4,5 года лишения свободы за должностные преступления (злоупотребление полномочиями и превышение полномочий). Он также на три года был лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Позднее Николаев в добровольном порядке в полном объеме возместил ущерб, который, по данным прокуратуры, составил около 13 млн рублей.