Мэр Краснодара сообщил о повреждениях после атак БПЛА еще по нескольким адресам

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Краснодаре обнаружили обломки сбитых ночью беспилотников еще по трем адресам, информирует мэр города Евгений Наумов.

В Центральном внутригородском округе на парковке отеля получили повреждения несколько машин. Также повреждены кровля и стена ресторана в этом округе, в здании выбиты окна.

В Прикубанском внутригородском округе обломки упали на крышу многоэтажного дома и разрушили балкон одной квартиры. Осколками повреждены автомобили.

По всем адресам работают специальные и оперативные службы, сообщил мэр. По предварительным данным, пострадавших нет.

Оперштаб Кубани сообщил, что ночью в Краснодаре повреждения получили многоквартирный и частный дома, а также около 17 машин.

"В Центральном округе обломки БПЛА повредили стену и остекление окон частного дома, а также 7 автомобилей на парковке одного из отелей. В Прикубанском округе в результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома, разрушен балкон и повреждена одна из квартир. Около 10 автомобилей посекло осколками", - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Наумов сообщал о повреждении здания медцентра и ЛЭП в Юбилейном микрорайоне и о падении обломков в Фетивальном микрорайоне.

Кроме того, в городе в результате ударов БПЛА этой ночью погиб человек.

