Ледокол "Сибирь" завершил работу в Финском заливе, возвращается на Севморпуть

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Атомный ледокол "Сибирь", работавший в Финском заливе для обеспечения бесперебойной работы порта Приморск, успешно завершил миссию и возвращается в Мурманск, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Месяц назад по просьбе Минтранса мы перебросили новейший атомный ледокол "Сибирь" в акваторию Финского залива. Тем самым "Росатом" внес свой вклад в решение проблемы по разблокированию судов, застрявших в ледовом плену в портах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На сегодня можно зафиксировать - миссия успешно завершена, с задачей мы справились", - сообщил Лихачев.

"Вчера вечером ледокол взял курс на Мурманск. В настоящий момент подходит к Калининграду. В акватории Северного морского пути (СМП) сейчас "жарко", традиционно март, апрель и май - самые сложные месяцы для судоходства в арктических широтах. Усиление "Сибирью" нашей группировки атомных ледоколов сильно облегчит нам задачу по обеспечению беспрепятственного прохода судов по СМП", - поделился итогами глава "Росатома".

Всего за месяц было проведено 165 судов. "И это для нас своеобразный рекорд. 14 лет назад в аналогичной ситуации атомные ледоколы "50 лет Победы" и "Россия" проводили суда с темпом в два раза меньше", - добавил он.

Глава "Росатома" отметил, что на судно легла особая задача - не только создать возможность беспрепятственного выхода из порта Приморск, но и обеспечить проводку в первую очередь крупнотоннажных судов. "В этом случае пригодились исполинские габариты нашего ледокола, позволившие выходить из порта танкерам и сухогрузам шириной до 48 метров", - отметил он.

Как сообщалось, на фоне сложной ледовой обстановки грузоотправители РФ столкнулись с замедлением экспортных отправок. "Росатом" передислоцировал с Севморпути на Балтику универсальный атомный ледокол "Сибирь", также была организована переброска линейного ледокола "Мурманск". Период ледокольных проводок начался в первых числах января.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });