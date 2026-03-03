Поиск

Волгоградская область повысила выплату военным контрактникам до 2,6 млн рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Волгоградской области региональную единовременную выплату при заключении контракта с Министерством обороны увеличили на 500 тысяч рублей, с 2,1 млн до 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. Такое постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.

Надбавка будет действовать с 1 марта по 31 мая 2026 года включительно.

Помимо этого, военнослужащие получают федеральные и муниципальные выплаты - общая сумма превысит 3 млн рублей.

В Волгоградской области насчитывается 45 мер поддержки участников СВО и членов их семей.

Волгоградская область Андрей Бочаров
